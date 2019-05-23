Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Anadolu Otoyolunda tır yangını - DÜZCE

Anadolu Otoyolunda tır yangını - DÜZCE

- Yangın söndürme çalışmasından detaylar - Tır şoförü Mustafa Basmacı ile röportaj - Seyir halindeyken alev alan bulgur yüklü tır yandı - Olay nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlandıDÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolunun Düzce kesiminde seyir halindeyken alev alan tırın çekici kısmı kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde Mustafa Basmacı idaresindeki 01 AAB 71 plakalı bulgur yüklü tırın motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen alevler, tırın kupa kısmında etkili oldu. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.Çalışma sırasında yaklaşık yarım saat ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul yönü, tek şeritten ulaşıma açıldı.Yolun dört şeridinin de ulaşıma açılması için tırın olay yerinden kaldırılması bekleniyor.

Trol 

İlgili Foto Galeriler
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Kuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi AçıldıKuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi Açıldı
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınır Hattında Denetimlerde BulunduBakan Akar Ve Komutanlar Sınır Hattında Denetimlerde Bulundu
Büyük Çamlıca Camiinde İlk Teravih Namazı KılındıBüyük Çamlıca Camiinde İlk Teravih Namazı Kılındı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı