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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Anadolu Otoyolu'ndaki bakım çalışmaları devam ediyor - SAKARYA Haberi

Anadolu Otoyolu'ndaki bakım çalışmaları devam ediyor - SAKARYA Haberi

- Anadolu Otoyolu'ndan ve çalışmalardan detaylar - Adapazarı ve İzmit Doğu kavşaklarından araçların giriş çıkış detayları - Otoyolun İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı Kavşağı arasındaki asfaltlama çalışması yürütülüyor - İstanbul - Ankara yönü İzmit Doğu - Adapazarı kavşakları arası 22 Temmuz'a kadar saat 06.30'tan 18.30'a değin ulaşıma kapalı kalacakSAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun İstanbul - Ankara yönü İzmit Doğu - Adapazarı kavşakları arasındaki üst yapı çalışmaları devam ediyor.Otoyolun İzmit Doğu Kavşağı Ankara istikametinde 22 Mayıs'ta başlayan üst yapı yenileme çalışmaları kapsamında ekipler, asfaltlama işlemi gerçekleştiriyor.Karayolları görevlilerinin bölgedeki ışıklandırma ve yön tabela çalışmalarının ardından ekipler, otoyolu kullanmak isteyen sürücüleri İzmit Doğu gişelerinden D - 100 karayoluna yönlendiriyor.Sürücüler, D - 100 karayolunu takiben Adapazarı gişelerinden tekrar otoyola girebilecek.Söz konusu çalışmalarda trafik düzenlemeleri sınav ve bayram günlerinde askıya alınmıştı.Çalışmalar, 22 Temmuz'da sona erecek.

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