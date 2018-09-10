Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı Video
- Kaza yerinden görüntğ - Ekiplerin yaralıyı sıkıştığı yerden çıkartma çalışması - Kaza yapan araçların görüntüsü - Kaza yapan aracın çekiciyle götürülmesi - Araç içinde sıkışan sürücünün çıkarılmasıDÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı mevkisinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Sedat Budak yönetimindeki 16 JJ 243 plakalı otomobil, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 35 KD 6412 plakalı otomobil ve yabancı plakalı cip, Anadolu Otoyolunun Bolu Dağı rampaları mevkisi İstanbul istikametinde çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan Revza, Semra, Hiranur ve Sedat Budak ve ismi henüz öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.Kazada, otomobil sürücüsü Sedat Budak bulunduğu yerde sıkıştı.Haber verilmesi üzerine olay yerine Düzce ve Bolu itfaiye ekipleri sevk edildi.Bulunduğu yerde sıkışan sürücü Budak, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kurtarılarak ambulansa alındı.Yaralılar Düzce Atatürk ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.