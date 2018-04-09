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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası (2) - KOCAELİ

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası (2) - KOCAELİ

- Kaza yerinden görüntüler - Yaralıların ambulansa taşınması - Tır şoförünün çıkarılması - Anadolu Otoyolu’nda kaza sonucu oluşan trafikten görüntülerAnadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası - Otoyolun Kocaeli kesimi Ankara istikametinde meydana gelen ve 2 tır, 2 otomobil ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı kazada 3 kişi yaralandıKOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, otoyolun Kocaeli kesimi Gültepe rampası mevkisi Ankara istikametinde seyreden tır ile otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.Daha sonra aynı yönde seyreden yolcu otobüsü, tır ve bir otomobil de kazaya karıştı.Yolcu otobüsüne çarpan tırın sürücüsü ile 2 yolcu yaralandı. Tır sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, Ankara istikametinin trafiğe kapandığı yolda araç kuyrukları oluştu.Olay yerine sevk edilen ekiplerin yol temizleme ve açma alışmaları sürüyor.

Hastane Trafik Kazası Yolcu Otobüsü 

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