Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk - BOLU İzle

Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk - BOLU İzle

- Trafik akışından görüntüler - Kurban Bayramı tatilini uzatarak yaşadıkları yerlere dönmek için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde İstanbul yönünde akıcı yoğunluğa neden olduBOLU (AA) - Kurban Bayramı tatilini uzatarak yaşadıkları yerlere dönmek için yola çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde İstanbul yönünde akıcı yoğunluk görülüyor.İstanbul yönüne yola çıkan vatandaşlar, Gerede - Karadeniz bağlantı yolu, Yeniçağa, Köroğlu Park, Yumrukaya ve Bolu Dağı Tüneli mevkisinde akıcı yoğunluğa neden olurken, trafik akışında aksama yaşanmıyor.Otoyolun Ankara istikameti ile D - 100 kara yolunun Bolu kesiminde ulaşım normal seyrinde ilerliyor.Yoğunluğun akşam saatlerinde artması bekleniyor. Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ile jandarma ve kara yolları görevlileri, güzergahta ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.Ekipler, sürücüleri bölgede etkili olan sağanağa karşı uyarıyor.Sürücülerin, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmaması, emniyet kemeri takması, araç kullanırken telefonla görüşmemesi, uzun süre araç kullananların en az 15 dakika mola verdikten sonra yollarına devam etmesi ve otoyol kenarlarında araçlarını park ederek mola vermemesi isteniyor.

Güzergah Emniyet Kemeri Yakın Takip Hatalı Sollama Aşırı Hız 

İlgili Foto Galeriler
Hız Konusunda Birbirleriyle YarışıyorlarHız Konusunda Birbirleriyle Yarışıyorlar
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı