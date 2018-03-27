Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 5 yaralı - BOLU
- Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası - 5 yaralı - Olay yerinden detaylar - Yaralıların ambulanslara taşınmasıAnadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 5 yaralı - Otoyolun Bolu kesiminde otomobilin bariyere çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandıBOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkisinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Düzce yönüne giden Nejdet Yılmaz'ın (58) idaresindeki 81 FD 462 plakalı otomobil, Bolu Dağı Tüneli'ne yaklaşık bir kilometre kala direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüj bariyerlerine çarptı.Kazada sürücüyle otomobildeki Arzu (44), Rıdvan (52) ve Beyzanur Yılmaz (14) ile Cemal Kaya (3) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.Kazada ağır yaralanan ve AİBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Arzu Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle kontrollü bir şekilde verilen sağlanan ulaşım, kaza yapan aracın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.