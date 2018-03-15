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15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Anadolu Otoyolu’nda trafik kazası: 1 ölü - DÜZCE

Anadolu Otoyolu’nda trafik kazası: 1 ölü - DÜZCE

- Anadolu Otoyolu’nda trafik kazası - 1 ölü - Olay yerinden görüntüler Düzce 'de trafik kazası: 1 ölüDÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında emekli astsubay hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, emekli astsubay Özcan Erdoğdu idaresindeki 06 KGG 47 plakalı hafif ticari araç, Anadolu Otoyolu’nun Gümüşova rampaları Ankara istikametinde aynı yönde seyreden Seyfi Kerçin yönetimindeki 67 ZK 800 plakalı mazot yüklü tanker ile çarpıştı.Çarpışmanın etkisi ile emekli astsubay Erdoğdu hafif ticari araçta sıkıştı.Haber verilmesi üzerine olay yerine Sakarya ve Düzce İtfaiye Müdürlüğü kaza kırım ekipleri ile sağlık ekipleri yönlendirildi.Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarılan Erdoğdu, olay yerinde bekletilen ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.Erdoğdu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Öte yandan, tanker sürücüsü ifadesi alınmak üzere Çilimli Jandarma Karakolu’na götürüldü.

Karya Kırım Trafik Kazası Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

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