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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı - DÜZCE Haberi

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı - DÜZCE Haberi

- Kaza yerinden detaylar - Kaza yapan araçlar - Ayten Öcalan'ın cesedi - Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan müdahaleAnadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralıDÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin bariyerleri aşarak karşı yönden gelen 2 otomobille çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Gazi Öcalan idaresindeki 41 TC 372 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi İstanbul yönü Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak karşı yöne geçti.Otomobil, karşı yönden gelen Cafer Taşcı idaresindeki 34 EZ 9275 plakalı otomobil ile Ersin Kızılca yönetimindeki 38 JN 715 plakalı otomobille çarpıştı.Kaza sonrası sürücüler Ersin Kızılca, Cafer Taçcı ve Gazi Öcalan ile otomobillerde bulunan Lamia Aksoy, Esra Aksoy, Suna Kızılca, Gülser Taşcı, Ebru Taşçı ve Ayten Öcalan yaralandı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılardan Ayten Öcalan'ın (62) hayatını kaybettiğini belirledi.Diğer yaralılar ise ambulanslara alınarak Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.Ayten Öcalan'ın cenazesi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan otoyolun Ankara yönü, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Direksiyon 

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