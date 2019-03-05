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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Anadolu Otoyolu'nda tır yangını - KOCAELİ

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını - KOCAELİ

- Otoyoldan genel görüntü - İtfaiyenin yangın söndürme çalışmalarıAnadolu Otoyolu'nda tır yangını - Kocaeli 'nin Dilovası ilçesinde atık kağıt yüklü tırda çıkan yangın nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde araç kuyruğu oluştuKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Dilovası ilçesinde atık kağıt yüklü tırda çıkan yangın nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde trafik aksadı.Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun Dilovası rampası kesiminde Muharrem Güney'in kullandığı atık kağıt yüklü 74 BU 970 plakalı tır, henüz belirlenemeyen nedenle seyir halindeyken yanmaya başladı.
Tırın dorsesinden yükselen dumanları fark eden sürücü, emniyet şeridine geçerek aracını dorseden ayırdı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, Karayolları ve polis ekipleri sevk edildi.Karayolları ekipleri, kepçeyle tırdaki kağıtları boşaltırken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.Yangın nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Trafik daha sonra tek şeritten kontrollü olarak verildi.
Otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.Tır sürücüsünün, Sakarya'da yüklenen atık kağıtları, İstanbul Halkalı'daki atık işleme tesisine götürdüğü öğrenildi.

Atık Kağıt Tır Yangını Emniyet Şeridi Polis Ekipleri Yükselen 

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