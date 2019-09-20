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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Anadolu Otoyolu'nda tır devrildi - KOCAELİ

Anadolu Otoyolu'nda tır devrildi - KOCAELİ

- Tırdan detaylar - Tırı kaldırma çalışmalarından detaylarAnadolu Otoyolu'nda tır devrildi - Kontrolden çıkan demir profil yüklü devrilmesi nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti trafiğe kapandı.Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönüne giden sürücünün kimliği öğrenilemeyen 07 YV 541 plakalı tır, Bekirdere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.Kazanın ardından, yolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.Olay yerine gelen polis ekipleri, devrilen demir profil yüklü tırın kaldırılması için çalışma başlattı.

Polis Polis Ekipleri Direksiyon Trol 

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