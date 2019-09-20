Anadolu Otoyolu'nda tır devrildi (2) - KOCAELİ

- Tırdan detaylar - Tırdan devrilen demirlerin kaldırılmasından detay görüntüler - Trafikten görüntüler - Kontrolden çıkan demir profil yüklü devrilmesi nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti trafiğe kapandı.Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönüne giden sürücünün kimliği öğrenilemeyen 07 YV 541 plakalı tır, Bekirdere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.Kazanın ardından, yolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.Olay yerine gelen polis ekipleri, devrilen demir profil yüklü tırın kaldırılması için çalışma başlattı.
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