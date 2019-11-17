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17 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Anadolu Otoyolu'nda otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı - KOCAELİ Haberi

Anadolu Otoyolu'nda otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı - KOCAELİ Haberi

- Kaza yerinden detay görüntüler - Yaralının ambulansta tedavisiAnadolu Otoyolu'nda otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı - Kazada hafif yaralanan sürücü, itfaiye, polis, sağlık ve kara yolları ekipleriyle yaralı eşinin kopan parmaklarını bulmak için arama çalışması yaptıKOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Gebze geçişinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, otoyolun Gebze geçişi İstanbul yönünde Mustafa Soran idaresindeki 06 ACU 112 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Seçkin Sarı idaresindeki 34 VB 3048 plakalı tıra arkadan çarptı.Çapmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Nuran Soran, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Kazada yaralanan Soran ve annesi Zuhre Kaya, sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Hafif yaralı olan otomobil sürücüsü, ambulansta sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından itfaiye, polis ve kara yolları ekipleriyle eşi Nuran Soran'ın kopan parmaklarını aradı.Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde aksayan trafik, araçların çekilmesiyle normale döndü.

Parmak Polis Kopan Parmaklar Bild Sağlık Ekipleri 

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