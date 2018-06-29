Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Anadolu Otoyolu katılım yolunda demir yüklü kamyon devrildi - KOCAELİ

Anadolu Otoyolu katılım yolunda demir yüklü kamyon devrildi - KOCAELİ

- Devrilen kamyon - Ekiplerin kaza yer incelemeleriAnadolu Otoyolu katılım yolunda demir yüklü kamyon devrildi - Anadolu Otoyolu katılım yolu İstanbul istikameti, demir yüklü kamyonun devrilmesi nedeniyle 3 saat trafiğe kapandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde demir yüklü kamyon, Anadolu Otoyolu katılım yolunun 3 saat trafiğe kapanmasına neden oldu.Alınan bilgiye göre, Bekir K. yönetimindeki 34 BCL 640 plakalı demir yüklü kamyon, D - 100'den Anadolu Otoyolu İstanbul istikametine katılım yolunda virajı alamayarak bariyerlere çarpıp devrildi. Daha sonra kamyondaki 20 ton rulo halindeki demirler yola düştü.Kaza nedeniyle katılım yolunun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.Yola devrilen kamyon ve demirler vinçle kaldırılırken, karayolları ekipleri yola dökülen mazotu temizledi.Otoyol katılım yolu kazadan dolayı 3 saat ulaşıma kapandı. Bu süreçte trafik alternatif yollardan ekipler tarafından sağlandı.

Karayolları 

İlgili Foto Galeriler
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı