Anadolu'nun 'yüce dağı' kayak sezonu için gün sayıyor - KASTAMONU İzle
Anadolu'nun "yüce dağı" kayak sezonu için gün sayıyor - KASTAMONU - Dağdan detay görüntü - Kayak merkezinden detay görüntü - Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Ferhat Akkaya'nın konuşması - Kastamonu Üniversitesi öğrencisi Mücahit Gökmen'in açıklaması - Vali Yaşar Karadeniz'in konuşması Anadolu'nun "yüce dağı" kayak sezonu için gün sayıyor - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan ve yeni sezon hazırlıkları büyük oranda tamamlanan Ilgaz Dağı, ziyaretçilerine doğal güzellikler arasında kayak yaparak keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor - Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz: - "Ilgaz Dağı Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden. Bölge, birçok önemli kente yakınlığı ile öne çıkıyor" - Ankara Üniversitesi ÖRSEM Ilgaz Otel Müdürü Ferhat Akkaya: - "Burası ülkemizin ender köşelerinden biri ama daha fazla tanıtıma ihtiyacı var. Ilgaz Dağı'nın yazın da değerlendirilmesi gerekiyor. Doğa yürüyüşleri, kamplar için çok uygun bir yer"KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Türkiye'de kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde yeni kayak sezonu için hazırlıklar son aşamaya geldi."Ilgaz, Anadolu'nun sen yüce bir dağısın/Baharda yeryüzünde o cennetin bağısın/Yalçın kayalıkların göklere yükseliyor/Senin dumanlı başın bulutları deliyor..." dizeleriyle şiirlere konu olan Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından Ilgaz, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor. Kastamonu ile Çankırı sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı, çevre iller başta olmak üzere büyükşehirlerden de çok sayıda kayaksever tarafından tercih ediliyor.Kış tatilini Ilgaz Dağı'nda geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, bin 850 metre yüksekliğindeki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirme imkanı buluyor. Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilgaz'ın önemli bir değer olduğunu söyledi.
Ilgaz'ın ulaşım kolaylığı ve imkanları ile ön plana çıktığına işaret eden Karadeniz, "Ilgaz Dağı Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden. Bölge, birçok önemli kente yakınlığı ile öne çıkıyor. Ilgaz'a gelen konuklar kış turizmi anlamında birçok etkinliği yapma imkanı yakalayabiliyor." dedi. Karadeniz, kayakseverleri yeni sezonda Ilgaz'a davet etti. - "Artık dağda kar yağmasını bekliyoruz"Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Ferhat Akkaya da bölgede kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğunu dile getirdi.Kayak merkezindeki hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirten Akkaya, "Hazırlıklarımız büyük oranda tamamlandı. Tesis olarak eksik ekipmanlarımızı, elemanlarımızı hazırladık. Günübirlik bölgeye gelenler zaman zaman telesiyeji kullanabiliyor. Artık dağda kar yağmasını bekliyoruz. Bugünlerde yarım metreye yakın kar yağması bekleniyor. Kar yeterli seviyeye geldiğinde araçlarımız pistleri hazırlayacak ve kayak yapılabilir hale getirecek." diye konuştu. Ilgaz Dağı'nın Kastamonu tarafında üç pist bulunduğunu aktaran Akkaya, "Bugünlerde günübirlikçiler gelerek kızakla kayıyor. Özellikle hafta sonu yoğun ilgi oluyor. Kar yağışıyla ilgi daha da artacaktır." ifadesini kullandı.Bölgenin önemli turizm potansiyeli barındırdığını vurgulayan Akkaya, "Burası ülkemizin ender köşelerinden biri ama daha fazla tanıtıma ihtiyacı var. Ilgaz Dağı'nın yazın da değerlendirilmesi gerekiyor. Doğa yürüyüşleri, kamplar için çok uygun bir yer. Kış turizmini zaten biliyoruz. Ilgaz bir kış turizmi cenneti." değerlendirmesinde bulundu. Kastamonu Üniversitesi öğrencisi Mücahit Gökmen ise özelikle hafta sonları sık sık Ilgaz Dağı'na gittiklerini anlatarak, "Arkadaşlarla gelip telesiyeje biniyoruz. Kayıyoruz, kar topu oynuyoruz. Sezonun açılmasını heyecanla bekliyoruz." dedi.