Anadolu'nun şefleri Sivas’ta yetişiyor İzle

-Öğrencilerden detay

-Yemek pişirilmesi

-Servisten detaylar



( SİVAS ) SİVAS



- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Mutfak Sanatları ve Gastronomi Bölümü öğrencileri geleceğin mesleğine hem teorik hemde pratik olarak hazırlanıyor. 4 yıllık eğitimin ardından mezun olan öğrenciler turizm bölgelerindeki otellerde 10 ile 15 bin lira arasında maaşla iş bulabiliyor. Mutfak Sanatları ve Gastronomi Bölümü öğrencileri geleceğin mesleğine hem teorik hem de pratik olarak hazırlanıyor. Fakültenin içerisinde kurulan mutfakta öğrenciler pişirme teknikleri dersi kapsamında Türk mutfağından, dünya mutfağına kadar birçok yemeği pişiriyor. Pişirilen yemekler fakültede bulunan yemekhanede öğretim üyelerine, üniversite personeline ikram edilirken, dışarıdan gelenlere ise belli bir ücret karşılığında satılıyor. Anadolu'nun en iyi şeflerinin yetiştirildiği mutfakta öğrenilen bilgiler yemekle sanata dönüştürülürken eğitimlerini tamamlayıp mezun olan öğrenciler turizm bölgelerindeki otellerde 10 ile 15 bin arasında maaşla iş bulabiliyor. Son yıllarda oldukça rağbet gören Mutfak Sanatları ve Gastronomi Bölümü'nünü Turizm Lisesi ve yemeğe yapmaya ilgi duyan öğrenciler tercih ediyor. Mutfak Sanatları ve Gastronomi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Tuğkan Şeker,"Öğrencilerimiz pişirme teknikleri dersi kapsamında sabahtan, öğlene kadar servis kısmında hem ders kapsamında öğle yemeğimizi çıkarıyorlar hem de teorik olarak öğrendikleri bilgileri burada uygulama fırsatı buluyorlar. Bu sayede öğrencilerimiz gerçek hayat içerisinde uygulama yapıyorlar. Aynı zamanda teorik bilgilerini pekiştirmiş oluyorlar. Diğer taraftan burada çıkan yemeğimizi fakültemizin ikinci ve üçüncü katında bulunan uygulama pilot restoranlarımızda üniversite personelimize ve dışarıdan gelenlere hizmet verecek şekilde sunumlarını yapıyorlar. Bu sunumlar neticesinde fakültemizin diğer bölümlerinin öğrencileri de görev alıyorlar. Bu sayede Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri servis kısmında, Mutfak Sanatları ve Gastronomi öğrencileri de pişirme ve sunum kısmında görev yaparak teorik bilgilerini pratiğe dönüştürüyorlar." dedi.

Mezun olmadan iş buluyorlar Orta Anadolu’da Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi içerisindeki gibi hizmet veren Gastronomi bölümü olmadığını söyleyen Şeker,"Bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet Üniversitemizdeki son yıllarda dışa açık bölümlerden birisidir. Son yıllarda geleceği parlak önü açık olduğu düşünülen bir bölüm, öğrenciler oldukça talep etmekte gerek Turizm Lisesi mezunları, gerek düz lise mezunları tarafından Gastronomi Bölümü revaçta bir bölüm. Bizde okulumuzda bütün uygulamaları dünya mutfaklarını, yerel mutfaklar, unlu mamüllerden, pastaya kadar bütün branşlarda uygulamalı olarak eğitim vermeye gayret ediyoruz. Mezunlar daha mezun olmadan bile okul zamanın part-time olarak otellerde, çeşitli işletmelerde çalışma şansları buluyorlar. Şuanda öğrencilerimiz otellerde, restoranlarda görev yapmakta ve çok ciddi paralar kazanmaktalar. Ülkemiz turizm noktasında önemli bir ülke bir çok turizm çeşidini de barındırıyor. Haliyle turizm sektörünün olduğu yerlerde Gastronomi Bölümü öğrenciler her zaman iş bulabilmektedir. Gittiğimiz, konuk olduğumuz otellerdeki mutfakların şeflerinin aldıkları maaşlar oldukça tatmin edicidir. O yüzden öğrenciler bu bölüme son yıllarda tercih ederek ve bilerek geliyorlar." diye konuştu.

Mutfak Sanatları ve Gastronomi Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Buse Doğan ise hayallerinin mesleğinde olduğunu ifade ederek,"Babam dönerciydi. Oradan başladım. Pastacı olmayı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Ünal Can Kutal da bilerek ve isteyerek Gastronomi Bölümü’ne geldiğini belirterek,"Aşçılık okulunu bitirdim. Buraya gelmemdeki esas amaç Türk kültürünü ve dünya mutfağını yaymak esas amacım ise Michelin Yıldızı’nı almak ve ülkemizi gururlandırmak." ifadelerini kullandı. Lise öğretmeninin teşvikiyle Gastronomi’yi tercih ettiğini anlatan öğrencilerden Aybüke Ak meslek öğretmeni olup öğrenciler yetiştirmek istediğini belirtti.



