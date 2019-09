Anadolu'nun renkleri Bursa'da buluşuyor

-- Konuklardan ve dinleyicilerden detay



( BURSA )- 4. Bursa Anadolu Günleri 25 Eylülde Merinos AKKM'de başlıyor BURSA



- Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF), bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Bursa Anadolu Günlerini kamuoyuna duyurdu.Bursa'da 33 il derneğinin bir araya gelmesi ile kurulan BİLDEF, bu yıl geleneksel Bursa Anadolu Günleri'nin 4'üncüsünü 25 Eylül - 28 Eylül tarihleri arasında Merinos AKKM Fuaye alanında düzenleyecek. Bursa'da bir otelde düzenlenen basın toplantısı ile programın tanıtımını gerçekleştiren BİLDEF Başkanı Mustafa Dursun, "Anadolu'nun bütün renklerinin bir çatı altında buluştuğu Bursa Anadolu Günlerini bu yıl da şehrimize yakışır bir ihtişamla düzenleyeceğiz'' dedi.

Federasyon çatısı altında toplanan 33 derneğin her birisini vücudun ayrı bir organları gibi gördüklerini hatırlatan Mustafa Dursun, "Federasyon olarak kültürlerinin yaşatılması ve dayanışmalarının artması noktasında destek verdiğimiz il derneklerimizi kendi içerisinde bir vücudun organlarına benzetiyoruz. Birlikteliğin ve beraberliğin özünü taşıyan Anadolu Günleri, bu organların yek vücut olduğu bir organizasyondur. Ülkemizde kaos ortamı ve huzursuzluk isteyenlere bu ülkenin her daim bir ve beraber olduğunu göstermenin de en güzel örneğidir'' şeklinde konuştu.

25 Eylül'de start alacak ve Merinos AKKM Fuaye alanında 4 gün sürecek etkinlik için BİLDEF olarak dolu dolu bir programa imza attıklarını belirten Mustafa Dursun, "25 Eylül'de 4. Bursa Anadolu Günlerinin açılışını Bursa protokolünün yanı sıra katılacak illerin valileri, belediye başkanları ve temsilcilerinin de iştirakiyle gerçekleştireceğiz. 4 gün sürecek etkinlik boyunca Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Güneydoğu, Doğu Anadolu, Akdeniz, Ege bölgelerinin özetle tüm Anadolu'nun yöresel kültürü, lezzetleri, el sanatları ve folkloru Bursalılarla ve çevre illerden gelen ziyaretçilerimizle buluşacak. Her gün gündüz ve özellikle akşamları müzik ve folklor gösterileri ile ziyaretçilerimizin memleket hasretini gidereceği ve farklı birçok kültürü yaşama fırsatı yakalayacağı 4. Bursa Anadolu Günlerine halkımızı davet ediyoruz" dedi.