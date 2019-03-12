Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Anadolu'nun ilk Türk Camisi 929 yıldır ibadete açık

Anadolu'nun ilk Türk Camisi 929 yıldır ibadete açık

Tokat'ta tarihi Garipler Cami

Restorasyon İslam Mimari 2008 Yılı Hanlı 

-Tarihi caminin içinden ve dışından detaylar
-Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, röp
-Garipler Cami İmam Hatibi Adem İşbilir, röp

( TOKAT - ÖZEL)- Tokat’ta, 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Danişmend Gazi tarafından yaptırılan Anadolu'nun ilk Türk Camilerinden Garipler Cami 929 yıldır ibadete açık. TOKAT

- Tokat’ta, 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Danişmend Gazi tarafından yaptırılan Anadolu'nun ilk Türk Camilerinden olan Garipler Cami 929 yıldır ibadete açık. Tarihin birçok dönemine ev sahipliği yapan Tokat’ta, Anadolu'nun ilk Türk Camilerinden Garipler Cami kitabesinde, Melik Danişmend Gazi tarafından XI. yüzyılın son çeyreğinde (1080-1090) inşa ettirildiği bilgisi yer alıyor. Semerkant Mahallesinde bulunan Garipler Camii, minaresinde yer alan yeşil sırlı tuğlalardan dolayı halk arasında Yeşil Minareli Camii olarak biliniyor. 1071 Malazgirt Zaferinden sonra bütün Anadolu'daki en eski cami olma özelliği bulunan Garipler cami, Buhara yakınlarında 1040 Karahanlılar tarafından yapılan Degaron Cami ile aynı plan tipine sahip. 14. yüzyılda yapılan mihrapta bir kitabe bulunan cami dört sütun, koridorlar, dikdörtgen mazgallı pencereler caminin belirgin özelliklerinden. Tarihi kaynaklarda Anadolu’nun İslamlaşmasında Garipler Camiinin payının olduğu yer almaktadır. 2008 yılında restore edildi Vakıflar Tokat Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, Garipler Caminin birkaç defa restorasyondan geçirildiğini söyledi.

En son 2008 yılında restore edilen caminin asırlardır açık olduğunu ve ibadete devam edilmekte olduğunu belirten Kılınç, “Camide gördüğünüz sütunlar ilk yapıldığı zamandan kalma sütunlar. Plan olarak Degaron Cami ile aynı camidir. Dönem dönem 70 ve 80’li yıllarda basit onarımlı restorasyonlar yapılmıştır” dedi.
Kitabesi üzerinde olan tek mihraplı cami Garipler Cami İmam Hatibi Adem İşbilir, Tokat Fatihi Melik Danişmend Gazi tarafından yaptırılan ilk caminin iç dizaynın sade olduğunu, ibadet edenlere farklı bir huşu kattığını söyledi.

Caminin Anadolu’daki camilerden farklı bir mimariye sahip olduğunu ifade eden İşbilir, kitabesi üzerinde olan ve orijinal olan tek mihraplı cami olduğunu belirterek, “Kitabesi üzerinde olan başka camimiz Türkiye’de mevcut değildir. Yüce rabbim bizlere böyle kutsal bir görevi nasip ettiği için şükürler olsun. Ecdat yadigarı olan böyle güzel bir camide bu görevi yapmak ayrıca bir şereftir” diye konuştu.
(Nİ-GF-
İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!
Tek Bina, 88 Farklı GörünüşTek Bina, 88 Farklı Görünüş
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı