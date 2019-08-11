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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Anadolu'nun ilk camisinde bayram namazı Video

Anadolu'nun ilk camisinde bayram namazı Video

Cami girişi

Seccade Bayram Namazı 

-Camiye gelenler
-Dışarıda namaz kılanlar
-Hutbe ve içeride namaz kılanlar
-Camiden çıkanlar

( HATAY ) HATAY

- Hatay'da vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılmak için Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habibi Neccar'ı doldurdu. Habibi Neccar Camisi, Kurban Bayramı namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı. Cami içerisine sığmayan cemaatin bir kısmı caminin iç ve dış avlularına serilen hasırlar ve seccadeler üzerinde namazlarını kıldı. Kılınan bayram namazı sonrası, hutbe okundu ve dualar edildi. Kurban Bayramı namazının ardından vatandaşlar bayramlaştı.
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