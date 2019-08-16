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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Anadolu'nun doğalgazı: Tezek... Tezeklerin yapıldığı alanlar havadan görüntülendi Haberi

Anadolu'nun doğalgazı: Tezek... Tezeklerin yapıldığı alanlar havadan görüntülendi Haberi

Drone görüntüleri

Doğalgaz Tarım Yaz Mevsimi 

-Tezeklerden detaylar
-Mehmet Sınırtepe röportajı

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Yaz mevsiminin sonlarına gelirken, Kayseri’nin Develi ilçesinde yaşayan köylü halkı kışa hazırlık olarak yakacak tezek yapımına başladı.
Uzun zamandır Anadolu’nun köylerinde yakacak olarak kullanılan tezek, yapımının oldukça zor olmasına rağmen köylülerin ısınmak için olmazsa olmazı. Hayvan dışkısından elde edilen tezekleri önce kurutup daha sonra yakacak olarak kullanan köylüler, yaz mevsiminin sonlarına gelmesi nedeniyle kışlık yakacakları için hazırlık yapmaya başladı.
Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük köyünde yaşayan Mehmet Sınırtepe, “Hayvan dışkısından tezek yapıp, kışın ısınmak için sobada yakıyoruz. Hanıma 'Artık doğalgaz geliyor bunlarla uğraşma' diyorum ama 'Doğalgaz da gelse ben bunları yapar evime atarım' diyor. Bunlar olması gereken şeyler" ifadelerini kullandı.
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