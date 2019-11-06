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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Anadolu lisesi öğrencilerinden lösemili çocuklara destek - ŞIRNAK

Anadolu lisesi öğrencilerinden lösemili çocuklara destek - ŞIRNAK

- Şırnak Merkez Anadolu Lisesi tabelası - Öğrencilerin vucutlarıyla lösev yazmaları - Öğrencilerin yazdıkları sloganları kameraya göstermeleri - Şırnak Merkez Anadolu Lisesi Müdürü Ersen Yıldırım ile röportaj - Öğrencilerden Berivan Bahşiş ile röportaj Şırnak 'ta Anadolu lisesi öğrencilerinden lösemili çocuklara destekŞIRNAK (AA) - Şırnak Anadolu Lisesi öğrencileri, 2 - 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Okul bahçesinde düzenlenen programa katılan 150 öğrenci, hastalığa dikkat çekmek için ellerinde üzerinde "Dayan güçlü ol", "Hayal et gülümse", "Yalnız değilsiniz" ve "Lösemiye karşı tek yürek" yazılı dövizler taşıdı.Anadolu Lisesi Müdürü Ersun Yıldırım yaptığı konuşmada, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak için etkinlik yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda öğrencilere bir ders boyunca lösemi hastalığıyla ile ilgili bilgi verildiğini aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:"Lösemi hastalığı çağımızın ölümcül hastalığından biri. Hastalıkta erken teşhisin de çok önemli olduğunu biliyoruz. Öğrencilerimize ve ailelerimize yeteri kadar bunu aktarabilirsek amacımıza ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu anlamda öğretmen ve öğrencilerimizle buna dikkat çekmek için okulumuzda böyle bir etkinlik düzenledik. Bütün hastalarımızın yanındayız ve onları çok seviyoruz."9. sınıf öğrencisi Berivan Bahşiş, lösemi hastalarına destek için etkinliğe katıldığını aktararak, "Bizler de birer lösemi hasta adayıyız. Onlara yalnız olmadığını göstermek istedik. Hep beraber bu hastalığı yenebiliriz. Hastalığa karşı dirençli olmaları gerekiyor. Hiçbir şey imkansız değildir." şeklinde konuştu.

Farkındalık Erken Teşhis Ölümcül Hasta Lösemi Hastalığı Öğrenciler 

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