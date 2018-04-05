Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen: 'Ne eli silahlı kanlı terör örgütü PKK ne de HDP asla bizim temsilcimiz değildir.Bizim tek temsilicimiz Türkiye Cumhuriyetidir
DİYARBAKIR- (İHA) Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen'in açıklamaları
( DİYARBAKIR ) Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen: "Ne eli silahlı kanlı terör örgütü PKK ne de HDP asla bizim temsilcimiz değildir.Bizim tek temsilicimiz Türkiye Cumhuriyetidir" DİYARBAKIR -