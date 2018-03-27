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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Anadolu Farm'ın kurucusu Karademir gözaltına alındı

Anadolu Farm'ın kurucusu Karademir gözaltına alındı

ARŞİV

Polis Lyon Bild Basın Açıklaması 

-İsa Karademir'in konuşması

( KAYSERİ -ARŞİV)- Anadolu Farm'ın kurucusunun Karademir'in yurtdışına kaçmasını polis engelledi KAYSERİ

- Çiftlik Bank benzeri vurgun yaptığı ve yaklaşık 200 milyon TL’lik para topladığı ileri sürülen Ekolium A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Anadolu Farm isimli oyunun, oyun üyeleri tarafından sahibi ve yöneticisi olarak bilinen, 21 Mart'ta Anadolu Farm kurucusu olarak basın açıklaması yapan, 23 Mart'ta yurtdışına çıkmak üzereyken engellenen ve Kayseri'de Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Oto Tur. Gıda Lokanta San. Tic. AŞ. isimli firmanın şube müdürü İsa Karademir gözaltına alındı. İsa Karademir'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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