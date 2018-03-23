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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Anadolu Farm’ın 3 yöneticisi gözaltına alındı

Anadolu Farm’ın 3 yöneticisi gözaltına alındı

zanlıların polisler eşliğinde getirilmesi

Taşınmaz Mal Polis Akalan Nadan Trol 

-zanlıların doktor kontrolünden çıkarılması
-Detay
--arşiv-
-şirketin tabelalarından detay
-şirketin bulunduğu binadan detay
-binanın girişinden detay
-adliye arşivi

( KAYSERİ )- Şahıslar ve firmanın banka hesapları ve taşınmaz mal varlıklarına el konuldu KAYSERİ

- Çiftlik Bank benzeri vurgun yaptığı ve yaklaşık 200 milyon TL’lik para topladığı ileri sürülen Ekolium A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren Anadolu Farm’ın yöneticilerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda Anadolu Farm’ın 3 yöneticisi gözaltına alınırken, mal varlıklarına el konuldu. Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri’de faaliyet gösteren ve halk arasında Anadolu Farm olarak bilinen, Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Oto Tur. Gıda Lokanta San Tic. A.Ş. isimli firma yöneticilerine yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon sonrasında Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı F.Ö. ile Şube Müdürü V.M. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Kahramanmaraş’ta olduğu belirlenen A.Ö. isimli şahıs ise Kahramanmaraş’ta yakalanarak gözaltına alındı. Firmanın Genel Merkezi, şubeleri ve şahısların adreslerinde yapılan aramalarda firma ve şahısların adına kayıtlı banka hesapları ile taşınmaz malvarlıklarına el konuldu. Gözaltına alınan şahıslar haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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