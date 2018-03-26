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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Anadolu Farm’da iki kişi daha gözaltına alındı Haberi

Anadolu Farm’da iki kişi daha gözaltına alındı Haberi

Zanlıların getirilmesi

Polis Lyon Doktor Raporu 

-Zanlıların doktor raporundan polis eşliğinde çıkarılması

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Çiftlik Bank benzeri vurgun yaptığı ve yaklaşık 200 milyon TL’lik para topladığı ileri sürülen Ekolium A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri’de faaliyet gösteren ve halk arasında Anadolu Farm olarak bilinen, Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Oto Tur. Gıda Lokanta San Tic. A.Ş. isimli firma çalışanı E.K. ve Anadolu Farm isimli programın yazılımcısı ve yöneticisi R.T. yakalayarak gözaltına aldı. Haklarında başlatılan işlemlerin tamamlanmasının ardından iki kişi adliyeye sevk edildi.
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