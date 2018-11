Anadolu Ateşi’nden “Başöğretmen” sürprizi Video

-Sergi açılışı

-Gösteriden detay



( ANKARA ) ANKARA



- Milli Eğitim Bakanlığının organizesinde Ankara’da gerçekleştirilen Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında sahne alan Anadolu Ateşi, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk sürpriziyle herkesi duygulandırdı. Ankara MEB Şura Salonu'nda MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "24 Kasım Öğretmenler Günü" kapsamındaki etkinlikler, 81 İlden gelen öğretmenlerin katılımıyla devam ediyor. Etkinliklerin ikinci gününde Anadolu Ateşi Dans Grubu, Atatürk’ün Ankara’ya ilk gelişini sürpriz yaparak sahneye taşıdı. Ankara Tren Garı Fuaye alanında düzenlenen "81 İl 81 İyi Örnek" öğretmenler sergisinin açılışında yurt dışında aldıkları ödüllerle Türkiye’yi gururlandıran iki küçük müzisyen kardeşin dinletisi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u duygulandırdı. 19 Kasım Pazartesi günü ‘Öğretmen’ konulu fotoğraf sergisiyle başlayan etkinlikler kapsamında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Öğretmenler ve şehit öğretmenlerin yakınlarının katılımıyla Ankara Tren Garı Fuaye alanında düzenlenen "81 İl 81 İyi Örnek" sergisinin açılışına katıldı.

Öğrencilerin sergilediği halk oyunları gösterisi ve ödüllü müzisyen kardeşler keman sanatçısı 10 yaşındaki Nil İpek Şabi ve viyolonsel sanatçısı 9 yaşındaki Kıvanç Arda Şabi’nin dinletisinin ardından konuşan Bakan Selçuk, “Başöğretmen Atatürk’ün aziz hatırası önünde bir Öğretmenler Günü’nü daha kutluyoruz. Bir taraftan şehit öğretmenlerimize rahmet, bir taraftan hastalarımıza şifa dileyerek üzüntü ile sevinci aslında bir arada yaşıyoruz. Fakat her zaman umudun gölgesinde olmakta yarar var. Her zaman çocuklarımızın biraz önce icra ettiği halk oyunları ve musiki eserlerini dinlediğimizde de bu umudun ne kadar önemli olduğunu tekrar tekrar hatırlıyoruz. Ben onların cıvıltısı varken, onların neşesi varken aslında bugüne sadece kutlamak ve öğretmenlerimize güzel yıllar temenni etmek ve çok huzurlu bir meslek hayatı dilemek için buradayım. Müziğin konuştuğu yerde, çocukların cıvıldadığı yerde çok fazla konuşmaya da gerek yok diyorum” dedi.

Öğretmenlerle beraber "81 İl 81 İyi Örnek Sergisi"nin açılışını gerçekleştiren Bakan Selçuk ardından, fuaye alanını gezerek 81 ilden gelen mesleğinde fark yaratan öğretmenlerin çalışmalarından hazırlanan sergiyi de gezerek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan konseri ile başlayan gecede Dilovan, her yöreden söylediği türkülerle öğretmenlere keyifli anlar yaşattı. Öğretmenlerin yoğun ilgisi üzerine sahneden inerek izleyicilerin yanına giden sanatçı türkülerini öğretmenlerle birlikte seslendirdi. Anadolu Ateşi Atatürk’ü unutmadı Konserin ardından sahne alan Anadolu Ateşi Dans Grubu gösterileriyle öğretmenlere görsel bir şölen yaşattı. Kaynağını Anadolu’nun binlerce yıllık kültürel tarihinden alan Anadolu Ateşi her yöreden derlenmiş yüzlerce halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındıran gösterileriyle 81 ilden gelen Öğretmenlerin beğenisini topladı. Anadolu’nun zengin kültürünü dansın büyüsünü görsel bir şölenle sahnelere taşıyan Anadolu Ateşi performanslarıyla ayakta alkışlandı. Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan’ın yaptığı Anadolu Ateşi’nin gösterisi başöğretmen Atatürk’e ithafen “İlk Dans Öğretmenimize Saygıyla” yazılı görsel ile başladı.

Atatürk’ün dans ederken görüntülendiği fotoğraflı sürpriz, öğretmenlerden büyük alkış aldı. Gösterinin finalinde ise Atatürk’ün Ankara’ya ilk gelişi ve Seymenler tarafından karşılanmasını gösteren görselin önünde dansçılar Ankara zeybeği oynayarak Ankara’ya özel sürpriz yaptı.