Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
'Anadolu Ateşi- İstanbul Dreams' Bursa'da sahne aldı

'Anadolu Ateşi- İstanbul Dreams' Bursa'da sahne aldı

"Anadolu Ateşi - İstanbul Dreams" Bursa 'da sahne aldı - Anadolu Ateşi dans ekibinin gösterisinden detaylar"Anadolu Ateşi - İstanbul Dreams" Bursa 'da sahne aldıBURSA (AA) - "Anadolu Ateşi - İstanbul Dreams" adlı gösteris Bursa lı sanatseverlerle buluştu.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki gösteriyi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan yönetti.Doğu ile batı kültürlerinin harmanlanarak müzikler eşliğinde dans figürlerinin yansıtıldığı gecede, halk danslarıyla beraber bale ve modern dans performansları da sergilendi.Gösteride, 3 bin halk dansı figürü ve müziğini içinde barındıran Anadolu Ateşi, farklı yaş grubundaki dansçılarıyla etkili bir gösteriye daha imza attı.Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan Anadolu Ateşi ekibi uzun süre alkışlandı.

Cenin Forma Kışla 

İlgili Foto Galeriler
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Şişlide Çöp Yığınları OluştuŞişlide Çöp Yığınları Oluştu
PKKlı Teröristlerin Kullandığı Mağara İmha EdildiPKKlı Teröristlerin Kullandığı Mağara İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı