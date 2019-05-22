“Anadolu Ankası-2019 Tatbikatı” basın günü başladı - KONYA
- Anadolu Ankası park yeri - Helikopterlerden görüntüler - Türk Yıldızları gösterisinden görüntüler - Seçkin gözlemcilerin gösteriyi izlemesiKONYA - Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının ev sahipliğinde Konya ’da düzenlenen “Uluslararası Anadolu Ankası - 2019 Tatbikatı”nın onuncu gününde, yerli ve yabancı basın mensuplarının davet edildiği “Basın Günü” programı başladı. Programda Türk Yıldızları gösterisi seçkin gözlemciler tarafından izlendi.
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