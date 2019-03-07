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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Anadolu Ajansının Erbil ofisine teşekkür plaketi - ERBİL

Anadolu Ajansının Erbil ofisine teşekkür plaketi - ERBİL

- AA Erbil Temsilcisi ve Soranice Haberler Editörü Salih Bilici’ye teşekkür plaketi verilmesi - ITC Milletvekili Aydın Maruf'un konuşması - Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Dr. Beşir Haddad'ın konuşmasıAnadolu Ajansının Erbil ofisine teşekkür plaketiERBİL (AA) - Irak Türkmen Cephesi (ITC) tarafından Anadolu Ajansının (AA) Erbil ofisine teşekkür plaketi verildi.
ITC’nin Erbil temsilcilik binasında düzenlenen törende AA, TRT ve Türk Kızılayı temsilcilerine bölgedeki başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.AA Erbil Temsilcisi ve Soranice Haberler Editörü Salih Bilici’ye teşekkür plaketini, ITC Milletvekili Aydın Maruf verdi.TRT’nin Erbil Temsilcisi Yılmaz Aslan plaketini ITC Erbil İl Başkanı İmdat Bilal’den, Türk Kızılayı Irak Delegasyon Başkanı Utku Akbaş da Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Dr. Beşir Haddad’dan aldı.

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