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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Anadolu Ajansı 98 yaşında - Vali Karaloğlu - ANTALYA

Anadolu Ajansı 98 yaşında - Vali Karaloğlu - ANTALYA

- Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun açıklamaları Anadolu Ajansı 98 yaşında - Antalya Valisi Karaloğlu:"Milletin sesi olmak maksadıyla kurulmuş olan Anadolu Ajansımız yaklaşık 100 senedir milletin sesi olmaya devam ediyor"ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Milletin sesi olmak maksadıyla kurulmuş olan Anadolu Ajansımız yaklaşık 100 senedir milletin sesi olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.Karaloğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, AA'nın bundan yaklaşık bir asır önce, Kurtuluş Savaşı döneminde bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle milli mücadeleyi dünyaya doğru anlatabilmek, milletin sesi olmak maksadıyla kurulduğunu belirtti.
Karaloğlu, şunları kaydetti:"Milletin sesi olmak maksadıyla kurulmuş olan Anadolu Ajansımız yaklaşık 100 senedir milletin sesi olmaya devam ediyor. Günümüzde Anadolu Ajansı hem kullandığı teknik hem yetişmiş insan gücüyle, 13 dilde yaptığı yayınlarla bugün de yine milletimizin yaşadığı tarihsel olayları tarafsız şekilde dünya kamuoyuna aktarmaya devam ediyor. Bunu 15 Temmuz'da çok yakinen gördük. 15 Temmuz gecesi Anadolu Ajansı o hain kalkışmayı, bugün de Afrin'de yaşanılanları dünyaya tarafsız şekilde aktarmaya, dünyada Türkiye'nin aleyhine oluşturulmak istenen olumsuz algıyı bertaraf etmek üzere çalışmaya devam ediyor. Kurulduğu günden bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım. Bugün halen çalışan Anadolu Ajansı çalışanlarımızı da kutluyoruz. Nice 100 yıllara diyoruz."

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