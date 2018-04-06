Anadolu Ajansı 98 yaşında - Vali İrfan Balkanlıoğlu - SAKARYA
- Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nun konuşmasıAnadolu Ajansı 98 yaşında - Sakarya Valisi Balkanlıoğlu: - "Anadolu Ajansı ilkeleri olan, adı üzerinde Anadolu insanının ruhunu taşıyan devlete ait bir kurum. Bizler için onur ve gurur kaynağı olmuştur. Dünya çapında ilk 10 ajans arasına girmek için fedakarca çalışmak lazım. 11 dilde yayın yapabilmek, dünyanın en güveniliri istifade edilebilir ajanslar arasında yer almak son derece önemli" - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Toçoğlu: - "Milletimizin sesini dünyaya duyuran, 98 yıldır doğru ve güvenilir habercilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansı'nın 98. yıl dönümünü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum"SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) kendileri için onur ve gurur kaynağı olduğunu bildirdi.Balkanlıoğlu, makamında AA'nın 98. kuruluş yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, dünyanın iletişim çağı olduğunu söyledi.
Bu nedenle haber ajanslarının ve haber kaynaklarının son derece önemli olduğunu vurgulayan Balkanlıoğlu, Türkiye'nin bu gerçeği 98 yıl önce gördüğünü aktardı.AA'nın 6 Nisan 1920 tarihinde Kurtuluş Savaşı mücadelelerini Anadolu'ya sağlıklı ve doğrudan aktarmak için kurulduğunu belirten Balkanlıoğlu, "Savaş yıllarında muhabirler derledikleri haberlerle taze ve sıcak halde, o günkü koşullarda tüm Anadolu'ya yaymışlar. Anadolu Ajansı bununla da sınırlı kalmamış, gittikçe gelişerek günümüzde artık 100'ün üzerinde faaliyet gösteren ve 11 dilde yayın yapan, özellikle Ortadoğu'da etkin bir ajans olma hüviyetini kazanmıştır." şeklinde konuştu. - "AA, bizler için onur ve gurur kaynağı olmuştur"Doğru haberi zamanında almanın son derece önemli olduğuna işaret eden Balkanlıoğlu, AA'nın güvenilir olduğunu, asparagas ve uydurmaya yer vermediğini, teyit etmediği bir haberi de yayınlamadığını kaydetti. AA'nın ilkeleri olan, adı üzerinde Anadolu insanının ruhunu taşıyan devlete ait bir kurum olduğunu dile getiren Balkanlıoğlu, şöyle devam etti:"Bizler için onur ve gurur kaynağı olmuştur. Dünya çapında ilk 10 ajans arasına girmek için fedakarca çalışmak lazım. 11 dilde yayın yapabilmek, dünyanın en güveniliri istifade edilebilir ajanslar arasında yer almak son derece önemli. Onur ve gurur duyduğumuz bir kuruluştur. Gittikçe imkan ve kabiliyetlerini de geliştirerek, dünyanın neresinde bir olay ya da sıkıntı varsa en uç noktalarda Anadolu Ajansı muhabirlerini görmek, oralardan haber almak mümkün hale geldi. Bu bakımdan da mutluyuz."Balkanlıoğlu, AA'nın başta yönetim kademesi olmak üzere, fedakarca her olayda ve yerde bulunan, yerine göre canını hiçe sayan muhabirlerini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu da Anadolu Ajansı’nın 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.Toçoğlu mesajında, "Milletimizin sesini dünyaya duyuran, 98 yıldır doğru ve güvenilir habercilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansı'nın 98. yıl dönümünü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi.