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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Anadolu Ajansı 98 yaşında - TEKİRDAĞ

Anadolu Ajansı 98 yaşında - TEKİRDAĞ

- Su altından pankartın açılması - Sporcuların yüzmesi - Tekirdağ Okyanus Su Sporları Kulübü Başkanı ve antrenörü milli sporcu Sertan Aydın ile röportaj - Balıkçıların pankartı asması - Balıkçıların denize açılmaları - Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu ile röportajAnadolu Ajansı 98 yaşında - Süleymanpaşa ilçesinde su altı sporcuları, olimpik havuzda AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayan pankart açtıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Okyanus Su Sporları Kulübü sporcuları, Anadolu Ajansı'nın (AA) 98'inci kuruluş yıl dönümünü, su altında pankart açarak kutladı.Türkiye Şampiyonası için su altı milli sporcusu Sertan Aydın gözetiminde çalışmalarını sürdüren Okyanus Su Sporları Kulübü sporcuları, 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayan AA için olimpik yüzme havuzunda, su atlında "Anadolu Ajansı'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" yazılı pankart açtı. Tekirdağ Okyanus Su Sporları Kulübü Başkanı ve antrenörü milli sporcu Sertan Aydın, yaptığı açıklamada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansı'nın, o günden bugüne ilkeli habercilik anlayışıyla hareket ettiğini söyledi.

Aydın, Anadolu Ajansının, Türk milletinin sesini 98 yıldır tüm dünyaya duyurduğunu dile getirerek şunları kaydetti:"Anadolu Ajansı 98. yaşında. Biz de AA çalışanlarıyla yıl dönümlerini kutluyoruz. Anadolu Ajansı'nın yıl dönümü kutlu olsun. 6 Nisan 1920'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından istiklal mücadelesinin güçlü sesi olarak kurulan Anadolu Ajansı, Türk milletinin sesini 98 yıldır tüm dünyaya duyuruyor. Her zaman sporun ve sporcunun yanında yer alan ve yaptığı haberlerle sporcuların sesi olan Anadolu Ajansı'na çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Tüm çalışanlarına ve emeği geçenlere başarılar diliyorum."

Yüzme Yüzme Havuzu Milli Sporcu Olimpik Havuz İstiklal 

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