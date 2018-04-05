Anadolu Ajansı 98 yaşında - ŞIRNAK

- Anadolu Ajansı 98 yaşında - Hazırlanan pilotlar - Pilotların uçması - Şırnak Doğa Sporları ve Havacılık Derneği İl Başkanı Osman Oğrak'ın konuşması - Türkiye Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Fahrettin Atak'ın konuşması - Salih Çakan'ın konuşması - Pilotların AA logolu pankartla poz vermesiAnadolu Ajansı 98 yaşında - Şırnak 'ta yamaç paraşütçüleri adı yıllarca terör örgütü PKK'nın saldırılarıyla anılan, başarılı operasyonların yürütüldüğü Namaz Dağı'nda, "Anadolu Ajansı 98 Yaşında" yazılı pankartla uçuş gerçekleştirdi - Türk Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Atak: - "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Dünyanın sayılı ajanslarından olan Anadolu Ajansının başarılarının devamını diliyoruz"ŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ta yamaç paraşütçüleri, Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümünü atlayış gerçekleştirerek kutladı.Adı yıllarca terör örgütü PKK'nın saldırılarıyla anılan, başarılı operasyonların yürütüldüğü Namaz Dağı, farklı etkinliklere ev sahipliği yapmaya başladı. Doğa Sporları ve Havacılık Derneği üyeleri, 98. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla AA logolu pankartla gösteri uçuşu yaptı.Bin 990 rakımlı Namaz Dağı'nda uçuş alanında hazırlıklarını tamamlayarak atlayış yapan dernek başkanı ve yamaç paraşütü pilotu Osman Oğrak, Şırnak semalarında Türk bayrağı ve "Anadolu Ajansı 98 Yaşında" yazılı pankartla uçuş gerçekleştirdi. - "Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz"Türkiye Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Fahrettin Atak, yaptığı açıklamada, bugün AA'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla uçuş gerçekleştirdiklerini söyledi.
"Anadolu Ajansı'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Dünyanın sayılı ajanslarından olan Anadolu Ajansı'nın başarılarının devamını diliyoruz." diyen Atak, AA için nice 98 yıllar dilediklerini belirtti. Atak, amaçlarının kentte yamaç paraşütünü yaygınlaştırıp, tüm bölgede etkinlikler yapılmasını sağlamak olduğunu anlatarak, bölgenin bunun için son derece elverişli bir coğrafyaya sahip olduğunu vurguladı.Yamaç paraşütünü destek ile yaygınlaştırmak istediklerini dile getiren Atak, " Şırnak 'ı huzurun ve etkinliklerin adresi olarak göstermek istiyoruz." ifadesini kullandı. - "Sesimizi duyuran Anadolu Ajansına teşekkür ediyoruz"Dernek Başkanı Oğrak, AA'nın dünyanın en köklü ajanslarından biri olduğunu, AA için böyle bir etkinlik düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Oğrak, şunları kaydetti:"Hafta sonları Namaz Dağı ve İkizce tepelerinde uçuş gerçekleştiriyoruz. Son 4 yıldır kentteki olumsuzluklara rağmen yamaç paraşütü ilgi görmeye başladı. Buraya pikniğe gelen vatandaşlar merak içinde bizi seyrediyorlar. Bu kentimiz için büyük bir gelişme. Dernek olarak uçan 20 pilotumuz var. Bu sporu benimseyen, bizi görüp öğrenmek isteyen birçok kişi var. Biz de onlara her türlü yardımı sağlıyoruz, uçuş heyecanını yaşatıyoruz. Sesimizi duyuran Anadolu Ajansına teşekkür ediyoruz."Pilotlardan beden eğitimi öğretmeni Salih Çakan da güvenlik güçlerince sağlanan huzurun ardından sportif faaliyetleri daha da yoğunlaştırdıklarını ifade etti. Çakan, "Bundan önce Şırnak 'ın ismi hep terör olayları ile anılıyordu. Dünyanın sayılı ajanslarından olan Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz." diye konuştu.