Anadolu Ajansı 98 yaşında - SİİRT/DİYARBAKIR

- Türkiye Gençlik Vakfı Diyarbakır Şubesi üyelerinin İç Kale'deki tarihi surlara AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayan afişi asmaları - TÜGVA üyesi Atakan Samed Şahin ve Özgür Can'ın konuşmalarıŞehitler için gökyüzünde ay yıldızlı bayrak dalgalandırdılar - Siirt'te Beron Sportif Havacılık Kulübü üyeleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan güvenlik güçleri için kentin semalarında ay yıldızlı bayraklar dalgalandırdı - Kulüp üyeleri, havada "Anadolu Ajansı 98 yaşında" yazılı pankart açtıSİİRT/DİYARBAKIR (AA) - Siirt'te Beron Sportif Havacılık Kulübü üyeleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan güvenlik güçleri için kentin semalarında Türk bayrakları dalgalandırdı.Kulüp üyesi yamaç paraşütçüleri, bin rakımlı Deyr Tepesi'ndeki uçuş alanında hazırlıklarını tamamlayarak atlayış gerçekleştirdi.Yamaç paraşütçüleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan güvenlik güçleri için gökyüzünde Türk bayrakları dalgalandırdı, "Anadolu Ajansı 98 yaşında" yazılı pankart açtı.Yamaç paraşütü pilotu Soner Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıldır bu sporla ilgilendiğini, Botan Vadisi'nde uçuşlar gerçekleştirdiklerini söyledi.
Yılmaz, "Havanın müsait olduğu zamanlarda Dery Tepesi'nde yamaç paraşütü sporunu gerçekleştiriyoruz. Bugün 6 arkadaşımızla bu uçuşumuzu Afrin'de şehit olan güvenlik güçlerimize adadık. Şanlı Türk bayrağımızı da uçuş esnasında şehitlerimiz için dalgalandırdık." dedi. AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü için de uçuş gerçekleştirdiklerini ifade eden Yılmaz, "Uçuşumuzu, haber olarak takip ettiğimiz, doğru haberi her zaman bizlere tarafsız ve şeffaf bir şekilde aktaran Anadolu Ajansına da armağan ediyoruz. AA'nın pankartını Siirt semalarında açtık. AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz." şeklinde konuştu. Botan Vadisi'nin eşsiz manzarasında uçuş gerçekleştirdiklerini belirten Murat Timurtaş da "Bugünkü uçuşumuzun amacı Afrin'de şehitlerimizi anmak. Havada ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdık. Bunun herkese örnek olmasını, görmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı. - Diyarbakır Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Diyarbakır Şubesi üyeleri, Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 27 şehit sahabenin metfun olduğu Hazreti Süleyman Camisi'nin bulunduğu İç Kale'deki tarihi surlara AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayan afiş astı.TÜGVA üyesi Atakan Samed Şahin, "Suriye'de, Irak’ta başka ajanslar taraflı haber yaparken AA tarafsız haber sundu. Doğru haberleri her zaman AA'dan aldık. Doğru haber yaptığı için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Özgür Can da TÜGVA üyesi gençler olarak AA'ya tarafsız ve ilkeli haberler yaparak bölgeyi tanıttığı için teşekkür etti.