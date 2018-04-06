Anadolu Ajansı 98 yaşında - SİİRT

- LED ekrandan detaylarAnadolu Ajansı 98 yaşında - Siirt 'te Anadolu Ajansı'nın 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Valiliğe ait LED ekranda kutlama mesajı yayımlandı - Vali Atik: - "Halkımızın sesi ve kulağı olan Anadolu Ajansı'nın, yurt içinde ve dışında oluşturduğu geniş haber ağıyla Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma görevini en iyi şekilde yerine getirmesinin haklı gururunu yaşıyoruz"SİİRT (AA) - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, halkın sesi ve kulağı olan Anadolu Ajansı'nın, yurt içinde ve dışında oluşturduğu geniş haber ağıyla Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma görevini en iyi şekilde yerine getirmesinin haklı gururunu yaşadıklarını bildirdi. Siirt Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki LED ekrandan, "Anadolu Ajansı'nın 98. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" mesajı paylaşıldı.Vali Atik de yayımladığı kutlama mesajında, AA'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla milli mücadele yıllarında kurulduğunu, istiklal mücadelesinin kazanılmasına önemli katkılar sunduğunu bildirdi.Halkı doğru bilgilendiren AA'nın başarılı çalışmalarla büyük bir direnişin sesi ve sembolü olduğunu belirten Atik, şunları kaydetti:"Halkımızın sesi ve kulağı olan Anadolu Ajansı'nın, yurt içinde ve dışında oluşturduğu geniş haber ağıyla Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma görevini en iyi şekilde yerine getirmesinin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı içinde çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutluyor, fedakarca görev yapan tüm çalışanlarını tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum."