Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Anadolu Ajansı 98 yaşında - SİİRT

Anadolu Ajansı 98 yaşında - SİİRT

- LED ekrandan detaylarAnadolu Ajansı 98 yaşında - Siirt 'te Anadolu Ajansı'nın 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Valiliğe ait LED ekranda kutlama mesajı yayımlandı - Vali Atik: - "Halkımızın sesi ve kulağı olan Anadolu Ajansı'nın, yurt içinde ve dışında oluşturduğu geniş haber ağıyla Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma görevini en iyi şekilde yerine getirmesinin haklı gururunu yaşıyoruz"SİİRT (AA) - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, halkın sesi ve kulağı olan Anadolu Ajansı'nın, yurt içinde ve dışında oluşturduğu geniş haber ağıyla Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma görevini en iyi şekilde yerine getirmesinin haklı gururunu yaşadıklarını bildirdi. Siirt Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki LED ekrandan, "Anadolu Ajansı'nın 98. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" mesajı paylaşıldı.Vali Atik de yayımladığı kutlama mesajında, AA'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla milli mücadele yıllarında kurulduğunu, istiklal mücadelesinin kazanılmasına önemli katkılar sunduğunu bildirdi.Halkı doğru bilgilendiren AA'nın başarılı çalışmalarla büyük bir direnişin sesi ve sembolü olduğunu belirten Atik, şunları kaydetti:"Halkımızın sesi ve kulağı olan Anadolu Ajansı'nın, yurt içinde ve dışında oluşturduğu geniş haber ağıyla Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma görevini en iyi şekilde yerine getirmesinin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı içinde çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutluyor, fedakarca görev yapan tüm çalışanlarını tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum."

Bild Akarca İstiklal 

İlgili Foto Galeriler
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli AçıldıIlgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli Açıldı
Türkiye Teröre Karşı Tek YürekTürkiye Teröre Karşı Tek Yürek
Beyoğlu'ndaki Patlamadan İlk FotoğraflarBeyoğlu'ndaki Patlamadan İlk Fotoğraflar
Meclis'te İstiklal Marşı Kavgası!Meclis'te İstiklal Marşı Kavgası!
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı