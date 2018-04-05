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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Anadolu Ajansı 98 yaşında - LEFKOŞA Haberi

Anadolu Ajansı 98 yaşında - LEFKOŞA Haberi

- KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami'nin açıklamasıAnadolu Ajansı 98 yaşında - KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Nami: - "AA, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesine yıllar içerisinde çok büyük katkılar koydu. Müteşekkiriz"LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Anadolu Ajansının (AA) Kıbrıs Türk halkının sesinin dünyaya duyurulmasında çok önemli görevler yerine getirdiğini belirtti.
Bakan Nami, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla yaptığı açıklamada, AA'nın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı görevi layıkıyla yerine getireceğinden emin olduğunu bildirdi.Nami şunları kaydetti:"Anadolu Ajansının 98. yaşını içtenlikle kutluyorum. AA, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesine yıllar içerisinde çok büyük katkılar koydu. Müteşekkiriz. Sesimizin dünyaya duyurulmasında çok önemli görevler yerine getirdi. Özellikle, Kıbrıs'ta görev yapmakta olan personeliyle birlikte iş birliğimiz artarak devam edecektir. Nice yıllar diliyorum."

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