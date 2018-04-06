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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Anadolu Ajansı 98 yaşında - Kuruluşunun 98. yıl dönümü Nemrut Dağı'nda kutlandı - ADIYAMAN

Anadolu Ajansı 98 yaşında - Kuruluşunun 98. yıl dönümü Nemrut Dağı'nda kutlandı - ADIYAMAN

- Nemrut Dağı'ndan genel ve detay görüntü - Turistlerin Nemrut Dağı'nda "Anadolu Ajansının 98. Yıl Dönümünü Kutlarız" yazılı pankart açması - Güngör Çevik ve eşi Nezaket Çevik ile röportajAnadolu Ajansı 98 yaşında - AA'nın kuruluşunun 98. yıl dönümü Nemrut Dağı'nda kutlandıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ı gezmeye gelen yerli turistler, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 98. yıl dönümünü Nemrut Dağı'nın zirvesinde kutladı.UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan 2 bin 134 rakımlı Nemrut Dağı'na tırmanan yerli turistler, tarihi heykeller arasında "Anadolu Ajansı'nın 98. yıl dönümünü kutlarız" yazılı pankart açtı ve fotoğraf çektirdi.Turistlerden Güngör Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Anadolu Ajansı her zaman takip ettiğimiz bir ajans. Başarılar dilerim." dedi.
Nezaket Çevik ise Anadolu Ajansının 98. yıl dönümünü Nemrut Dağı'nda kutladıklarını dile getirerek, "Çok güzel bir duyguydu. Böyle bir kutlamaya tanık olduk. Başarılarının devamını dilerim." ifadesini kullandı.

Muhabir Yerli Turist 

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