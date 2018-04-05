Anadolu Ajansı 98 yaşında - KIRIKKALE/MALATYA

- Anadolu Ajansı'nın 98. kuruluş yıl dönümü - LED ekrandan detaylar - Malatya Valisi Kaban'ın konuşması - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır'ın konuşmasıKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesi, Anadolu Ajansı'nın (AA) 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla belediyeye ait LED ekranda kutlama mesajı yayımladı.MALATYA (AA) - Malatya Valisi Ali Kaban, "Anadolu Ajansı (AA), kurulduğu günden itibaren doğru ve dürüst haberciliği ilke edinen özellikle de son 10 yılda hakikaten büyük başarılara imza atan bir kuruluşumuz." dedi. Kaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı.AA'nın nice yıllara ulaşması temennisinde bulunan Vali Kaban, "Anadolu Ajansı kurulduğu günden itibaren doğru ve dürüst haberciliği ilke edinen özellikle de son 10 yılda hakikaten büyük başarılara imza atan bir kuruluşumuz. Böyle bir kuruluştan dolayı, doğruluğu, dürüstlüğü, doğru haberi vaktinde en ince kılcal damarlara kadar ulaşarak aktara bilme kabiliyetini tebrik etme durumundayız. Bu başarıların nice yıllar devam etmesini dilerken bütün çalışanlara Malatya'mızda emek veren AA'nın emektar çalışanlarına, kardeşlerimize nice yıllar, başarılar diliyorum." diye konuştu. - "AA ile gurur duyuyoruz"Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.AA'nın haberin güvenliği kaynağı olarak kendini ispatladığını anlatan Çakır, uluslararası ajansların toplumu yönlendirme, algı yönlendirme çabalarının AA ile son bulduğunu kaydetti. "AA, gerçek, yerinde ve doğru haberciliği uluslararası örnek teşkil edecek boyuta getirdi. Bundan dolayı AA ile gurur duyuyoruz." diyen Çakır, şöyle devam etti:"Bölgemizde gerçekten çok yoğun olaylar AA'nın haberiyse, orada o logo görünüyorsa, insanlarda artık son derece bir güven oluştu. Bunun devam etmesi ve büyümesi lazım. AA, hakettiği övgüye, yere geldi. Bütün ekibi en üst yönetici arkadaşlarımızdan sahadaki bütün arkadaşlarımıza kadar bu özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. AA üstlenmiş olduğu misyonu gerçekten yerine getirdiği kanaatindeyim. AA'nın kuruluşunun 98. yıl dönümünde güzel haberler yapmak nasip olmasını diliyorum. Bütün çalışanların gününü kutluyorum."