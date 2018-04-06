Anadolu Ajansı 98 yaşında - Çiçeklerle 'AA 98. Yıl' yazıldı - GAZİANTEP
Anadolu Ajansı 98 yaşında - Çiçeklerle "AA 98. Yıl" yazıldı - GAZİANTEP - Botanik bahçesinden detaylar - "AA 98. Yıl" yazısının havadan görüntüsü - Drone kameraAnadolu Ajansı 98 yaşında - Gaziantep Valisi Yerlikaya ve Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, AA'nın kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutladıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutladı.Yerlikaya, yayımladığı mesajda, AA'nın milli mücadele döneminde Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini dünyaya duyurmak üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu anımsattı.AA'nın kısıtlı imkanlarla kurulduğunu belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:"Bir asra yaklaşan güçlü geçmişiyle tarihe tanıklık eden, ülkemizin ve bölgemizin güvenilir sesi olmayı başaran Anadolu Ajansının, objektif habercilik anlayışını modern teknolojik imkanlarla güçlendirerek çok sayıda ülkede açtığı temsilcilikler eliyle 13 dilde yayınla sürdürüyor olması, ülkemiz adına büyük bir memnuniyet vesilesidir. Çalışmalarını takdirle izlediğimiz Ajansın, 98. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı nezdinde tüm çalışanlarını gönülden kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum." - Şahinbey Belediye Başkanı TahmazoğluŞahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AA muhabirine, haber ajanslarının görevleri itibariyle çok önemli konumda bulunduklarını söyledi.
Haber ajanslarının, halkın doğru haber almasını sağlayan kuruluşlar olduğunu anlatan Tahmazoğlu, "Anadolu Ajansımız neredeyse bir asırlık kuruluş. 6 Nisan olan AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Aynı zamanda benim de evlilik yıl dönümüm. İkisinin de aynı günde olması benim için ayrı bir mutluluk. Anadolu Ajansı Genel Müdürü başta olmak üzere tüm çalışanlarını tebrik ediyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.