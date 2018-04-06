Anadolu Ajansı 98 yaşında - ÇANAKKALE

- Şehid Ömer Halisdemir gemisinden genel ve detay görüntülerAnadolu Ajansı 98 yaşında - GESTAŞ AŞ, "Şehit Ömer Halisdemir" adlı arabalı feribotta "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" dövizi açtıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümünü, "Şehit Ömer Halisdemir" adlı arabalı feribotta açtığı dövizle kutladı. Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan arabalı feribotun iskele ve sancak yönlerine "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız." dövizi açıldı.Vali Orhan Tavlı da kutlama mesajı yayımladı. Tavlı, mesajında, AA'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla istiklal ve istikbal mücadelesi veren Türk milletinin sesini ve haklılığını bütün dünyaya duyurmak amacıyla kurulduğunu hatırlattı.Türk milletinin varoluş mücadelesinde üstlendiği tarihi görevle özel ve önemli bir konuma sahip olan AA'nın 98 yıl önce olduğu gibi bugün de Türk milletinin sesini dünyaya duyurduğunu vurgulayan Tavlı, şunları kaydetti:"Anadolu Ajansı, çağın gerektirdiği donanım ve teknolojiyle basın meslek ilkeleri doğrultusunda tarafsız, dürüst ve ilkeli habercilik anlayışıyla dünyanın sayılı haber ajanslarından biri olmayı başarmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin yanı sıra yurt dışında da yaygın ve başarılı haber ağıyla da hizmet veren Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlar, özverili çalışan her kademedeki çalışanın başarılarının devamını dilerim."