Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Anadolu Ajansı 98 yaşında - ÇANAKKALE

Anadolu Ajansı 98 yaşında - ÇANAKKALE

- Şehid Ömer Halisdemir gemisinden genel ve detay görüntülerAnadolu Ajansı 98 yaşında - GESTAŞ AŞ, "Şehit Ömer Halisdemir" adlı arabalı feribotta "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" dövizi açtıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümünü, "Şehit Ömer Halisdemir" adlı arabalı feribotta açtığı dövizle kutladı. Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan arabalı feribotun iskele ve sancak yönlerine "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız." dövizi açıldı.Vali Orhan Tavlı da kutlama mesajı yayımladı. Tavlı, mesajında, AA'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla istiklal ve istikbal mücadelesi veren Türk milletinin sesini ve haklılığını bütün dünyaya duyurmak amacıyla kurulduğunu hatırlattı.Türk milletinin varoluş mücadelesinde üstlendiği tarihi görevle özel ve önemli bir konuma sahip olan AA'nın 98 yıl önce olduğu gibi bugün de Türk milletinin sesini dünyaya duyurduğunu vurgulayan Tavlı, şunları kaydetti:"Anadolu Ajansı, çağın gerektirdiği donanım ve teknolojiyle basın meslek ilkeleri doğrultusunda tarafsız, dürüst ve ilkeli habercilik anlayışıyla dünyanın sayılı haber ajanslarından biri olmayı başarmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin yanı sıra yurt dışında da yaygın ve başarılı haber ağıyla da hizmet veren Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlar, özverili çalışan her kademedeki çalışanın başarılarının devamını dilerim."

Teknoloji Yurt Dışı Akkale Deniz Ulaşımı İstiklal 

İlgili Foto Galeriler
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli AçıldıIlgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli Açıldı
Türkiye Teröre Karşı Tek YürekTürkiye Teröre Karşı Tek Yürek
Beyoğlu'ndaki Patlamadan İlk FotoğraflarBeyoğlu'ndaki Patlamadan İlk Fotoğraflar
Meclis'te İstiklal Marşı Kavgası!Meclis'te İstiklal Marşı Kavgası!
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı