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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Anadolu Ajansı 98 yaşında - BURSA

Anadolu Ajansı 98 yaşında - BURSA

- Teleferiğe pankartların asılması - Pankartlarla beraber teleferiğin seyrinden detaylar - Bursa Teleferik AŞ Satış, Pazarlama Müdürü Toygar Öztürk'ün konuşması - Bursa 'da kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan Bursa Teleferik AŞ, Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü teleferiklerde açtırdığı pankartlarla kutladıBURSA (AA) - Bursa Teleferik AŞ tarafından, kent merkezi ile Uludağ arasında ulaşımı sağlayan teleferiklerde "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" yazılı pankartlar açıldı.Pankartlar, Uludağ'a çıkan yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekti. Bursa Teleferik AŞ Satış, Pazarlama Müdürü Toygar Öztürk, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.
Öztürk, " Bursa Teleferik AŞ olarak teleferiklerimizde AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayan pankartlar açarak yerli ve yabancı turistlerin dikkatini bu özel güne çekmek istedik. AA'ya yayın hayatında başarılar ve başarılarla dolu nice yıllar diliyoruz." dedi.

Kutlay Yabancı Turist Farkındalık Teleferik 

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