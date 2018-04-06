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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Anadolu Ajansı 98 yaşında - Basın mensupları ve polisler, halı sahada maç yaptı - ADIYAMAN

Anadolu Ajansı 98 yaşında - Basın mensupları ve polisler, halı sahada maç yaptı - ADIYAMAN

- Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen halı sahada maçından detaylar - Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in konuşması - AA logolu pastanın maçın ardından kesmesiAnadolu Ajansı 98 yaşında - AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla basın mensupları ve polisler, halı sahada maç yaptı - Sahada "Anadolu Ajansının 98. yıl dönümünü kutlarız" pankartı açıldıADIYAMAN (AA) - Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polisler ile gazeteciler halı sahada maç yaptı.İlçedeki bir halı sahada maç öncesi, her iki takımın oyuncuları "Anadolu Ajansının 98. yıl dönümünü kutlarız" yazılı pankart açtı.Oldukça çekişmeli geçen ve ilk golü İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in attığı karşılaşma 2 - 2 sona erdi. Maçın ardından Alper, AA logolu pastayı kesti.Metin Alper, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının 98 yıllık köklü maziye sahip olduğunu belirtti.
Anadolu Ajansının Türkiye'nin en önemli kurumlarından olduğunu dile getiren Alper, şunları kaydetti:" Adıyaman Emniyet Müdürlüğü olarak 98. kuruluş yıl dönümünüzü kutluyoruz. Nice yıllara temennisiyle teşkilatım adına yaptığınız hizmetlerden, bilginin kamuoyuna ulaşmasına yönelik üstün gayret anlayışınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra il teşkilatımızın hizmetlerini vatandaşlarımıza çok kısa sürede, kaliteli, doğru ve tarafsız şekilde iletmenizden de ayrıca mutluluk duyuyoruz."

Polis Muhabir Basın Mensupları 

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