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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Anadolu Ajansı 98 yaşında - BALIKESİR Haberi

Anadolu Ajansı 98 yaşında - BALIKESİR Haberi

- Pankartlardan detaylar - Sarıkız Tepesi tabelası - Doğa fotoğrafçısı İrfan Kolçak ile röportajAnadolu Ajansı 98 yaşında - Kaz Dağları'nın 1726 rakımlı Sarıkız Tepesi'ne tırmanan doğa fotoğrafçıları, burada açtıkları pankartla Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutladıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde bir grup doğa fotoğrafçısı, Kaz Dağları'nın en yüksek tepelerinden birinde, Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama pankartı açtı.Kaz Dağları'nın 1726 rakımlı Sarıkız Tepesi'ne tırmanan doğa fotoğrafçıları, "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" yazılı pankart taşıdı.Doğa fotoğrafçısı İrfan Kolçak, yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1920 yılında kurulan Anadolu Ajansının 98. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin sesini dünyaya duyurduğunu belirten Kolçak, "Anadolu Ajansının başarılarının devamını diliyoruz. Biz, doğa tutkunları ve fotoğrafçılar olarak Kaz Dağları'nın 1726 metredeki Sarıkız Tepesi'nde böyle bir etkinliği gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz." dedi.

Doğa Fotoğrafçısı 

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