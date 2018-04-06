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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Anadolu Ajansı 98 yaşında - ASTANA Haberi

Anadolu Ajansı 98 yaşında - ASTANA Haberi

- Kazinform Haber Ajansı Genel Müdürü Askar Umarov'un açıklaması - Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Uyanık: - "AA'nın ülkemize karşı kötü niyetli bazı çevrelerin yürütmeye kalkıştığı kara propagandaya karşı Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren konularda hem iç kamuoyunun hem de dünya kamuoyunun aydınlatılmasında sağlamakta olduğu haberler önemli bir bilgi hazinesi niteliğinde" - Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Kıdırali: - "AA'nın Türk dünyası entegrasyonunun pekişmesine de büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz"ASTANA/TİRAN (AA) - Dünyanın farklı ülkelerinde görev yapan Türk büyükelçiler ve bazı kuruluşların başkanları Anadolu Ajansı’nın (AA) 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı.Kazinform Haber Ajansı Genel Müdürü Askar Umarov da AA’nın dünyanın önde gelen ajanslarından olduğunu, Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasından hızlı ve objektif bir şekilde 13 dilde yayın yaptığını belirtti.
Kazinform ile AA’nın kardeş kuruluşlar olduğunun altını çizen Umarov, “AA’nın 98. kuruluş yıl dönümünü tebrik eder, ajanslarımız arasındaki iş birliğinin daha da gelişmesini temenni ederim.” dedi.

Büyükelçiler Propaganda Objektif 

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