Anadolu Ajansı 98 yaşında - ADIYAMAN

- Mercan Televizyonu ana kumandasından genel ve detay görüntüler - Mercan televizyonu Personel Müdürü Rabia Atabay ile röportajAnadolu Ajansı 98 yaşındaADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da faaliyet gösteren Mercan Televizyonu Anadolu Ajansının (AA) 98'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.Ulusal yayın yapan Mercan Televizyonu, AA'nın 98'inci yıl dönümünü dolayısıyla tanıtım videosunu gün boyunca yayınladı.Mercan televizyonu Personel Müdürü Rabia Atabay, AA'nın 98'inci yıl dönümünü, ekranlarına taşıdıkları tanıtım videosuyla kutladıklarını belirtti. Kentte yayımlanan Yeniyol Gazetesi de bugünkü sayılarının birinci sayfasında AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.