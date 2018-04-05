Anadolu Ajansı 98 yaşında - AB Bakanı Çelik - ANKARA İzle
- Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in konuşması Anadolu Ajansı 98 yaşında - AB Bakanı Çelik: - "(AA) Bir yandan haber verme, bir yandan unutturulmuş kesimleri, coğrafyaları bize hatırlatma, bir yandan da bu konularda fikri takip yapma gibi çok boyutlu, zaman zaman da tehlikeli görevleri yerine getiren çok önemli bir ajans" - "Türkiye'de, dünyada günlük birtakım gündemler var ama bir de sesi duyulmayanların gündemleri var. AA'nın sahadan yaptığı yayınlarda o mazlumların hayatlarını, gündemlerini, özlemlerini aktaran bir boyut da eklemesi, bence, son zamanlardaki zihniyet dünyamızı ve ufkumuzu açan çok olumlu radikal değişikliklerden bir tanesi"ANKARA (AA) – Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Anadolu Ajansının (AA) bir yandan haber verme, bir yandan unutturulmuş kesimleri ve coğrafyaları hatırlatma, bir yandan da bu konularda fikri takip yapma gibi çok boyutlu, zaman zaman da tehlikeli görevleri yerine getiren çok önemli bir ajans olduğunu söyledi.
Çelik, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.AA'nın bir asırlık bir yaşa ulaştığını ve bunun herkes için çok önemli olduğunu belirten Çelik, kurumun Türkiye'nin sesini bütün dünyaya duyurduğunu vurguladı.AA'nın son yıllarda çok önemli değişimler yaşadığını söyleyen Çelik, söz konusu değişimleri şöyle anlattı:"Birincisi bizim unuttuğumuz, bize unutturulan coğrafyaların sesi olmaya başladı. Bu coğrafyalardan dünya ve Türkiye ile ilgili çok sayıda mesaj geçiyor. Diğer bir konu da şu, Türkiye'de, dünyada günlük birtakım gündemler var ama bir de sesi duyulmayanların gündemleri var. AA'nın sahadan yaptığı yayınlarda o mazlumların hayatlarını, gündemlerini, özlemlerini aktaran bir boyut da eklemesi, bence, son zamanlardaki zihniyet dünyamızı ve ufkumuzu açan çok olumlu radikal değişikliklerden bir tanesi.Takip ettiği konularla ilgili beni çok ilgilendiren çeşitli analizler yayınlatıyor uzmanlarına. Bunları dikkatle takip ediyorum. Dolayısıyla bir yandan haber verme, bir yandan unutturulmuş kesimleri, coğrafyaları bize hatırlatma, bir yandan da bu konularda fikri takip yapma gibi çok boyutlu, zaman zaman da tehlikeli görevleri yerine getiren çok önemli bir ajans. Hem sesimiz, hem kulağımız, hem gözümüz, hem de çeşitli coğrafyalarla aramızdaki köprü olma işlevini yerine getiriyor."AA'nın bütün bu yeni boyutlarıyla Türkiye için çok önemli bir yumuşak güç diplomasisi haline geldiğini dile getiren Çelik, AA'ya başarılarının devamı temennisinde bulundu.