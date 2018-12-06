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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Anadolu Adliyesi önünde güvenlik görevlileri arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Anadolu Adliyesi önünde güvenlik görevlileri arasında silahlı kavga: 1 yaralı

olay yerinden görüntü

Güvenlik Görevlisi Özel Güvenlik Silahlı Kavga Avcılık 

-adliyeden detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı önünde adliyede görevli özel güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Güvenlik görevlilerinden biri, meslektaşını silahla yaraladı. Olaya ilişkin savcılık soruşturma başlattı. Olay, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı G Blok nizamiyesi önünde sabah 07.40 civarında meydana geldi. İddiaya göre, adliyede güvenlik görevlisi olarak çalışan T.B. ve İ.Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine güvenlik görevlisi T.B., meslektaşı İ.Ö.’ye silahla ateş ederek yaraladı ve aracıyla bölgeden ayrıldı. Yaralanan şahıs, çevredekiler tarafından Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli güvenlik görevlisi ise kısa sürede gözaltına alınarak Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. Öte yandan yaralanan güvenlik görevlisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (GE-EY
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