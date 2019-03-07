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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ana yolda ters yönden giden okul servisi tehlike saçtı İzle

Ana yolda ters yönden giden okul servisi tehlike saçtı İzle

Okul servis minibüsünün ters yönde ilerlemesi

( OSMANİYE ) -- Osmaniye-Adana karayolu üzerinde ters yönde ilerleyen okul servisi kazaya davetiye çıkardı OSMANİYE

Okul Servisi Kamera Akkale Rakka Cep Telefonu 


- Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde, Osmaniye-Adana karayolu üzerinde karşı yönden gelen araçlara aldırmadan ters yönden ilerleyen okul servis minibüsü tehlike saçtı. Ana yol üzerinde ters yönden hızla ilerleyen okul servis minibüsünün hem kendini hem de trafikteki diğer araçları tehlikeye atması, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden ters yönden hızla giden okul servisi şoförü bir kavşaktaki trafik ışıklarına da aldırmadan tekrar kendi şeridine girerek hızla ilerlemeye devam etti. Yürekleri ağza getiren görüntüler sonrası şans eseri bir kaza olmadı. (SLÇ-
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