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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ana trafo merkezinde yangın - DİYARBAKIR

Ana trafo merkezinde yangın - DİYARBAKIR

- İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları Diyarbakır 'da ana trafo merkezinde yangın - Kente elektrik sağlayan TEİAŞ'a ait ana trafo merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin kısa zamanda müdahalesiyle söndürüldüDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın merkez Yenişehir ilçesinde TEİAŞ'e ait ana trafo merkezinde çıkan yangın söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Yenişehir ilçesi Dökmetaş Mahallesi'nde bulunan ve kente elektrik sağlayan TEİAŞ'a ait ana trafo merkezinde yangın çıktı.Yangın nedeniyle kentin büyük bölümüne elektrik verilemedi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa zamanda müdahale etmesi sonucu yangın söndürüldü.Söndürme çalışmalarının ardından yapılan çalışmalarla diğer trafolardan kente elektrik verilmeye başlandı.İtfaiye Daire Başkanı Veysel Yiğit, yaptığı açıklamada, yangının teknik bir arızadan kaynaklandığını söyledi.

Yiğit, "Büyük bir faciayı önledik. Erken müdahale ederek yangının diğer trafolara sıçramasını engelledik. 15 personel, 4 araçla müdahale ederek yangını söndürdük." dedi.

Trafo Merkezi 

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