Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Ana su borusu patladı, iş yerlerini su bastı - UŞAK

Ana su borusu patladı, iş yerlerini su bastı - UŞAK

- Olay yerinden detay görüntüler Uşak 'ta ana su borusu patladı, iş yerlerini su bastıUŞAK (AA) - Uşak 'ta, internet altyapı çalışmaları sırasında ana su borusu patladı, iş yerleri su altında kaldı.Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde özel bir firma tarafından yapılan internet altyapı çalışmaları sırasında şehre su sağlayan ana boru patladı.Metrelerce yükseğe çıkan su kısa sürede cadde ve sokakları kaplarken, çok sayıda iş yerini su bastı.Olay yerine getirilen iş makinesi kepçesi yardımıyla suyun akışı kontrol altına almaya çalışırken, bir süre sonra belediye ekipleri boruya gelen suyu kesti.Bölgedeki su itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin patlayan borunun tamiratına başladığını belirterek, "Olay İnternet altyapısı için kazı yapıldığı sırada meydana gelmiş. Ekiplerimiz kısa sürede olaya müdahale etti, bazı iş yerlerini su bastı, tüm esnaf kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum." dedi.

İş Makinesi Muhabir Geçmiş Olsun İnter Trol 

İlgili Foto Galeriler
İran'daki Tarihi Zirveden Karelerİran'daki Tarihi Zirveden Kareler
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Başkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi HazırlandıCumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi Hazırlandı
Tuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale GetirildiTuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Polisi Şehit Eden Teröristler Böyle Etkisiz Hale GetirildiPolisi Şehit Eden Teröristler Böyle Etkisiz Hale Getirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı