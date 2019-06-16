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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Ana boru patladı, mahalle su altında kaldı

Ana boru patladı, mahalle su altında kaldı

SU BASAN SOKAKLARDAN DETAY

Su Kesintisi Su Baskını İçme Suyu 

-SU İÇİNDE GEZİNEN ÇOCUKLAR
-VATANDAŞ RÖPORTAJI
-EVİ SU BASAN MEHMET ÇİÇEK
-MEHMET ÇİÇEK'İN AÇIKLAMASI
-MEHMET ÇİÇEK EVİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPMASI
-PATLAYAN BORUNUN OLDUĞU ALAN VE VERDİĞİ ZARAR
-DEV ÇUKURDAN DETAY
-MUHTAR MEHMET AKŞİT'İN AÇIKLAMASI
-DEV ÇUKURDAN GEÇMEYE ÇALIŞAN ARAÇ
-EKİPLERİN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMASI

( MANİSA )- Manisa'da şehre su veren ana borulardan birinin patlaması sonucu yollar çöktü evleri su bastı- Büyük bir tazyikle patlayan su borusu yolun ortasında dev bir çukur oluşturdu- Sokakları basan sular bazı evlerde zarara neden oldu MANİSA

- Manisa'da şehre su veren ana borulardan birinin patlaması sonucu 3 mahalleyi su bastı. Tazyikle patlayan ana borunun olduğu yerde dev bir çukur oluşurken asfalt yolda büyük zarar meydana geldi. Taşan sular ise bazı evlerde su baskınlarına neden oldu. Edinilen bilgiye göre saat 13.00 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Nurlupınar Mahallesinde şehre içme suyunu sağlayan ana borulardan biri büyük bir tazyikle patladı. Patlamanın etkisiyle yolun ortasında dev bir çukur oluşurken asfalt yolda büyük zarar meydana geldi. Çöp Konteynırlarının devrildiği sokaklarda taşan sular bazı evlerde su baskınına neden oldu. Evi su basan vatandaşlardan biri olan Mehmet Çiçek, kendi imkanlarıyla evini temizlemeye çalıştı. İlk kez böyle bir durumla karşılaştığını kaydeden Çiçek, suların araçların da dalga etkisi yapmasıyla evinin içine girdiğini ve temizlik çalışması yaptığını söyledi.

Nurlupınar Mahallesinin 318, 309, 311 nolu sokakları tamamen su altında kaldı. MASKİ'den alınan bilgiye göre mahallede yer alan 300'lük cam ana borunun patladığı ve ana vananın kapatılarak su kesintisinin durdurulduğu açıklandı. Bu tip durumlarla çok sık karşı karşıya kaldıklarını kaydeden Nurlupınar Mahalle Muhtarı Mehmet Akşit bu duruma bir önlem alınmasını istediklerini belirtti.
Su baskının sadece kendi mahallesinde değil, Kazım Karabekir ve Ahmet Bedevi mahallelerinde de etkili olduğunu kaydeden Muhtar Akşit yaşanan olayın oldukça kötü olduğunu ve önlem alınması gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 2 saat sonra tazyikle akan su ekipler tarafından kapatılırken dev çukurun oluştuğu sokakta araçların geçmemesi için dubalarla önlem alındı. MASKİ'nin alandaki çalışmaları devam ediyor.
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